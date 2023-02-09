Російські окупанти у ніч на 9 лютого обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.»Пошкоджені шістнадцять приватних будинків, сім господарчих споруд, два автомобілі, будівлі приватного підприємства, а одна господарча споруда зруйнована повністю», — зазначив посадовець.Своєю чергою мер Нікополя Олександр Саюк вказав, що ушкоджень також зазнали лінії електропередач і газогін. Наразі фахівці працюють над їх відновленням.»Триває робота над усуненням наслідків удару росіян. Вся інфраструктура функціонує. Комунальні підприємства працюють», — додав очільник міста.Окрім цього, він закликав громадян не ігнорувати сигнал тривоги та попередив, що загроза артобстрілів залишається.

Фото: Окупанти вночі завдали удару по Нікополю (facebook.com/oleksandrsayuk)Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.