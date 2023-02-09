Нідерланди викликали посла російського посла і вимагають пояснень у зв’язку з розслідуванням в справі про збиття літака рейсу МН17.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.»Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента РФ Путіна», — пише видання.Як зауважують ЗМІ, партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни. Однак Рютте воліє тримати відкритими лінії зв’язку з Москвою. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ зробить аналогічний жест.Нагадаємо, у листопаді 2022 року суд Гааги поінформував про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі МН17.Також суд ухвалив що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук» з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.Слідчі 8 лютого вказали, що мають переконливі докази того, що російський диктатор Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1» до України у 2014 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.