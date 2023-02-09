У тимчасово окупованому Мелітополі залишилось від 50 до 60 тисяч мешканців, що складає приблизно 30% від кількості населення до повномасштабного вторгнення РФ.Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.У тимчасово окупованому Мелітополі залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців, це третина від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення росії.Таку цифру на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ навів міський голова Мелітополя Іван Федоров.»Залишилось 50 — 60 тисяч мешканців, це приблизно третина від кількості, яка була до 24 лютого 2022 року», — сказав він, уточнивши, що наразі виїхати з міста можна через тимчасово окупований Крим.Мер нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплату, нараховувати пенсії та інші соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованих територій.Нагадаємо, що окупанти посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Вдаються до нових методів шантажу, аби примусити отримати російський паспорт.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі росіяни почали тероризувати учителів шкіл.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.