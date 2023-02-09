Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну, поклавши на нього відповідальність за масову тисняву в Сеулі, під час якої загинуло близько 160 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.Опозиція вважає, що міністерство провалило планування дій на випадок стихійних лих та реакції на них. Тепер долю міністра буде вирішувати Конституційний суд країни — впродовж 180 днів він має прийняти рішення або про його відставку, або про повернення на посаду.Зазначається, що Лі Сан Мін є ключовим союзником президента Юн Сок Йоля, чий офіс звинуватив опозицію, що проголосувала за імпічмент, у створенні «ганебної історії».Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сеулі після масової тисняви рятувальники виявили понад 100 постраждалих у стані зупинки серця. Трагедія сталася в той час, коли натовп близько 100 000 людей святкував Хелловін в популярному туристичному районі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.