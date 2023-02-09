Православні християни 9 лютого вшановують пам’ять святителя Іоанна Золотоуста. Святий був проповідником та богословом.У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.Що відомо про Іоанна ЗлатоустаЦей святий є одним із найшанованіших у православ’ї, він прославився добрими справами.

Сьогодні день пам’яті Іоанна Золотоуста (фото: commons.wikimedia.org)Іоанну Златоусту молилися просячи розуму, допомогти у духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в сім’ї. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною.Також вважалося, що Золотоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися болю, треба було вимовити змову: «Лазарева субота, Золотоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам’янілі і повік не хворіли».Важливі прикмети на 9 лютого Білий місяць віщує мороз, червоний — сильний вітер. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду. Скло запотіло – до потепління. Мокрий сніг – до хорошого врожаю, сухий – до посушливого літа.Що сьогодні краще не робити Не можна мити сьогодні голову — погана прикмета. Так можна втратити розум. Не можна дарувати й приймати подарунки, оскільки в них може бути порча. Перераховувати гроші – до бідності. День вважається невдалим для весілля та вінчанняСьогодні день ангела святкують такі імена: Петро, Іван (Іван), Дмитро. Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.