Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п’ятницю, що може позбавити свого російського колегу Володимира Путіна вищої нагороди Франції, але чекає на придатний момент для цього.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли у Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом.Виступаючи після саміту ЄС, на якому лідери розглядали питання щодо збільшення постачання зброї в Україну, Макрон визнав, що питання про медаль Путіна було символічним, але важливим.Він визнав, що має право позбавити Путіна цієї нагороди, але поки що такого рішення не прийняв.»Подібні рішення завжди навантажені змістом, і потрібно оцінити слушний момент, щоб це зробити», — сказав він.Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нагородив Володимира Зеленського найвищою нагородою країни – орденом Почесного легіону.8 лютого Зеленський прибув із візитом до Франції. Головне про поїздку українського лідера – читайте у нашому матеріалі за посиланням.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.