Росія вивела в Чорне море три ракетоносії після ослаблення шторму. Один із них – підводний.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного командування «Південь» полковника Владислава Назарова у Telegram.Загальний залп може становити 20 ракет «Калібр».Також Назаров попередив, що окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України.»Враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136″, і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів», — йдеться у повідомленні.Нагадаємо, раніше військові припускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нових ракетних ударів по Україні, на що вказують і їхні маневри в морі.Додамо, також у Силах оборони розповідали, що росіяни готуються до масованих обстрілів, про що свідчить їхня розвідка безпілотниками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram