Сполучені Штати вивчать можливість запровадження санкцій проти організацій, пов’язаних із польотом повітряних куль, одна з яких була збита американськими військовими.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У Вашингтоні впевнені, що виробник китайської повітряної кулі, збитої минулими вихідними біля східного узбережжя США, має пряме відношення до Народно-визвольної армії.У ФБР, яке очолює розслідування щодо вивчення знайдених залишків повітряної кулі, повідомили, що вони отримали лише обмежені речові докази та ще не мають достатньо інформації для оцінки її можливостей.»Нам ще рано робити якісь висновки щодо цього процесу, і докази, які були виявлені та доставлені до ФБР, все ще вкрай обмежені», — сказав представник бюро.Окремо у четвер, виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті з міжнародних відносин, заступник держсекретаря Венді Шерман назвала політ китайської повітряної кулі ще однією ознакою зусиль Пекіна щодо зміни міжнародного порядку.»Цей безвідповідальний вчинок повною мірою продемонстрував те, що ми давно визнали: Китай став репресивнішим усередині країни і більш агресивним за кордоном», — заявила Шерман на слуханнях.Вона також зазначила, що Вашингтон продовжуватиме блокувати використання Китаєм американських технологій для модернізації своєї армії.Проте заступник держсекретаря висловила сподівання, що Вашингтон і Пекін зможуть продовжити спільну роботу з питань, що становлять взаємний інтерес. Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали кулею-шпигуном.Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.Подібний аеростат також помітили над країнами Латинської Америки. Пекін визнав, що він належить Китаю та нібито використовувався для льотних випробувань.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.