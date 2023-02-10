Сполучені Штати скасували частину санкцій проти Сирії, щоб полегшити країні боротьбу з наслідками серйозного землетрусу, який забрав тисячі життів.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства фінансів США.Повідомляється, що чинні санкції США проти Сирії тепер не торкатимуться транзакцій щодо надання їй допомоги у зв’язку із землетрусом. Спеціальна ліцензія діє до 8 серпня 2023 року. Уточнюється, що всі також заборонені угоди, пов’язані з нафтою, взаємодія з особами та урядом Сирії, що потрапили під санкції.Влада США також виділять 85 млн доларів на надання гуманітарної допомоги після землетрусів у Туреччині та Сирії. Про це йдеться в заяві Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через яку буде виділено кошти.Група USAID з надання допомоги під час стихійного лиха була мобілізована через кілька годин після землетрусів, що сталися 6 лютого. Наразі її представники працюють в Адіямані, Адані та Анкарі, група включає близько 200 осіб, з яких 159 – співробітники пошуково-рятувальних служб. Своїм головним пріоритетом вона називає допомогу у витягуванні людей з-під завалів.Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.Раніше у МЗС України повідомили, що Київ направив консулів до Туреччини для допомоги українцям. Певно, ще п’ять громадян України перебувають під завалами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.