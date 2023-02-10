Для приготування смачної поживної страви нашвидкуруч, для якої потрібно небагато продуктів, хорошим варіантом може стати знаменита шакшука, як покращена альтернатива яєчні на сніданок.Легким рецептом соковитої страви з яєць, підсмажених в особливому соусі із сиром, поділився кулінар Євген Клопотенко у своєму Instagram.Як зазначив зірка шоу «Майстер Шеф», шакшука «настільки прекрасна, що про авторство страви сперечаються як араби, так і марокканці, ізраїльтяни та єменці».А готувати цей кулінарний витвір, який не потребує тривалого часу та зусиль, експерт рекомендує ось як.Інгредієнти — що нам потрібно: яйця — 3 штуки, стиглі томати — 1-2 штуки, сір типу фета — 100 грамів, цибулина — лише четвертинка, часник — 1 зубчик, болгарський перець — половинка, цукіні — половинка, томати пілаті — 300 грам, петрушка — невеликий пучок, оливкова олія — 1 чайна ложка, зіра — 1 щіпка, сіль — на смак.Як готувати шакшуку: нарізаємо стиглі томати кубиками, додаємо подрібнений зубчик часнику та 1/4 цибулини, туди ж відправляємо половинку болгарського перцю та половину цукіні, змішуємо отриману овочеву суміш з 300 г томатів пілаті…

Як готувати шакшуку (фото: скріншот) …додаємо сіль та 1 ч.л. оливкової олії, тепер всю овочеву суміш слід обсмажувати протягом 5-7 хвилин, далі додаємо щіпку зіри, 3 яйця та 100 г сиру типу фета, шакшуку потрібно тушкувати 7-10 хвилин, і вже в готову страву останнім штрихом додаємо подрібнену петрушку.

Євген Клопотенко поділився рецептом смачної шакшуки (фото: скріншот)Усе, страва готова! Смачного.Нагадаємо, раніше зірка «Майстер Шефа» Клопотенко дав рецепт найсмачнішого тертого пирога.А також ми писали, що перед цим знаменитий кулінар поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.