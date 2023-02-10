Надмірна кількість цукру може призвести до розвитку діабету, ожиріння та інших проблем в організмі. У його вживанні слід пам’ятати про міру. Але його можна замінити і кориснішими продуктами.Якими саме розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram-каналі.Чим замінити цукор, якщо вам важлива користь?Білий цукор можна замінити фруктами, сухофруктами, медом, сиропом топінамбуру, цикорію, фініків. Також можете скуштувати кокосовий цукор.Якщо вам важливим є низький глікемічний індексТоді вибирайте у якості підсолоджувача сироп топінамбуру та цикорію.Якщо ви хочете низький ГІ та малу кількість калорійТоді купуйте замість білого цукру такі підсолоджувачі, як еритрит, стевія. Ці цукрозамінники повністю безпечні, вони взяті з рослин, які приносять користь.Що буде, якщо зовсім виключити цукор?Відсутність цукру знижує запальні процеси в організмі, зникають прищі, шкіра стає кращою. Тиск нормалізується. Знижується вага, причому за рахунок жиру, а не м’язової маси. Все це разом покращує загальну фізичну форму. Нагадаємо, що раніше Мазурик розповідала, як обрати у магазині гарну червону ікру.Читайте також, нутріціолог розповіла всю правду про вівсянку.