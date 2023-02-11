У Буковелі зараз розпал сезону на гірськолижний відпочинок. Попри високі ціни на послуги та розваги, туристів на курорті не бракує. У попередні роки відпочивальники неодноразово обурювались захмарними цінами на їжу, мовляв, що насправді вона того не вартує.Скільки зараз коштує вулична їжа у Буковелі та який асортимент пропонують туристам, розповіла лижниця Ірина Мрійлива у своєму ТіkTok.Які ціни на вуличну їжу в БуковеліНевеликі хот-доги коштують 130 гривень, незалежно від виду. Також пропонують булочку з баварською сосискою, баварською сосискою та сиром, чи просто сосискою. Порція картоплі фрі обійдеться у 110 грн.В іншому кіоску можна купити шурпу та плов. Вартість шурпи (це східний суп із м’ясом та овочами) — 95 грн за порцію. Ціна плову — 180 грн.Ціни на шашлик коливаються у межах 210-230 грн за 100 грамів. Овочі-гриль коштують — 110 грн за порцію, соління — 115 грн.Шаурма з куркою обійдеться у 170 грн. Булочка з вишнями коштує 80 гривень. В таку ж ціну булочка з нутеллою, а от із солодким сиром в начинці — 70 грн, з маком — 60 грн. Стільки ж коштують кукуци — булочки з родзинками.Пампушки продають по 95 грн за штуку, а от з какаовою начинкою — по 145 грн.

Вартість вуличної їжі у Буковелі в розпал сезону (скриншот)За порцію капучино, лате та гарячий шоколад доведеться заплатити 100 грн. Какао — 90 грн. Класичні американо та еспресо — 70 грн. Американо з молоком — 90 грн. Чай в пакетиках продають за 55-65 грн за порцію. Заварний чай — по 75 гривень.Глінтвейн алкогольний та безалкогольний коштує 120 грн. А от ціни на пиво стартують від 125 грн і сягають 225 грн за пляшку.50 грамів віскі обійдеться у суму від 135 до 225 грн. А от за пляшку вина «Алазанська долина» доведеться заплатити близько 1000 грн.Pepsi, 7 Up, холодний чай та інші безалкогольні прохолодні напої продають по 90 грн за 0,5 л. Енергетики — по 145 грн.

Вартість вуличної їжі у Буковелі в розпал сезону (скриншот)Раніше ми розповідали про те, скільки коштують розваги та послуги у Буковелі в розпал сезону.Читайте також про те, які ціни зараз на валюту в Україні.