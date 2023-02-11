Президент США Джо Байден у ході візиту до Польщі чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога надійде до України.Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.На питання про те, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів: «президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».За його словами, Байден обов’язково дасть зрозуміти, що додаткова допомога у сфері безпеки, а також додаткова фінансова допомога Україні виходитиме від США.»Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США», — додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом. Його заплановано з 20 по 22 лютого.Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.Пізніше керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу з візитом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.