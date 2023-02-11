Росія використовує зимовий період для поповнення особового складу та переозброєння, щоб навесні відновити наступальні операції в Україні. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.За його словами, президент РФ Володимир Путін використовує зимові місяці, щоб поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та «відновити наступальні операції навесні».Він зазначив, що США та союзники протягом останніх тижнів збільшили постачання військової допомоги в Україну, «щоб допомогти ЗСУ підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні».За словами Кірбі, коли покращаться погодні умови, «бої, ймовірно, стануть більш жорстокими».Нагадаємо, що російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області. Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні.Мобілізований росіянин втік із військової частини, прихопивши автомат. Подія сталася на окупованій території Луганської області.Російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України успішно оборонятися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.