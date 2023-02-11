Компанія Amazon отримала дозвіл на реалізацію Project Kuiper щодо розвитку супутникового інтернету. Передбачається, що новий проект створить конкуренцію Starlink Ілона Маска.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.Amazon отримала дозвіл від Федеральної комісії зі зв’язку США на виведення в космос 3236 інтернет-супутників для забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в усіх регіонах світу.В Amazon чекали близько трьох років, перш ніж отримали дозвіл від американського уряду на розвиток нового проекту. У комісії заявили, що звіт, отриманий від Amazon, відповідає вимогам. Компанія двічі на рік звітуватиме перед комісією про кількість виведених та утилізованих супутників.Також в Amazon дали гарантії, що здатні прибрати з орбіти космічні апарати після закінчення терміну експлуатації. На це компанія має 7 років. Усунення супутників зменшить ризик зіткнення з Міжнародною космічною станцією.Раніше повідомлялося, що Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки. Обидві сторони вже підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік.Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Amazon скасувала реферальну комісію для українських підприємців на 1 рік.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.