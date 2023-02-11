Російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів, що пов’язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter збройних сил Канади.»Російська дезінформація часто проектує російські операційні складнощі на українську сторону. У російських сил в Україні, ймовірно, виникають власні проблеми з постачанням боєприпасів», — йдеться в повідомленні.У збройних силах Канади також зазначають, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами з боєприпасами під час війни, тому змушена була звернутися до кількох іноземних партнерів для купівлі деяких типів боєприпасів.Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.Також раніше повідомлялося, що в Україні майже закінчилися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.