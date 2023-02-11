У Дніпропетровській області в ніч проти 11 лютого ворожі дрони атакували три енергетичні об’єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Зазначається, що іранські дрони вразили два енергетичні об’єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.У Криворізькому районі один і той же об’єкт атакували двічі на добу.»Всюди суттєві руйнування. Відбулися пожежі, які пожежники вже заспокоїли. На місцях прильотів працюють відповідні служби – ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені», — повідомили в ОВА.Нагадаємо, що 9 лютого окупанти запустили на область партію «Шахедів», проте всі вони були збиті силами ППО. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровську область полетіли ракети. У Криворізькому районі було потрапляння в об’єкт енергетичної інфраструктури.Українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.Також ми писали, що російські військові вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.