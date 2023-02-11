Минулої доби російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Усього за день окупанти випустили 106 ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Також повідомляється, що під час обстрілу ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 і 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено силами ППО.Крім того, окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 із них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ 22 дрони збиті.Нагадаємо, що українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.Також ми писали, що російські військові вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.