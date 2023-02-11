Сьогодні, 11 лютого, частину областей накриє сніг, місцями очікується дощ. При цьому на заході та півночі прогнозуються сильні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні вдень на півночі та у Вінницькій області очікується сніг. У західних областях сніг з дощем. На решті території без опадів.Синоптики попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. На заході та півночі, а також у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть від -1 до +4 градусів, вночі від -5 до -10 градусів. У Карпатах вдень -2 -7 градусів, а вночі -11 -17. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні мінлива хмарність, вдень очікується сніг. На дорогах ожеледиця. У столиці можливі пориви вітру до 15-20 м/с.Температура повітря буде у межах від +1 до +3 градусів, а вночі від -1 до -3.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні, 11 та 12 лютого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.