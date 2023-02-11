11 лютого православні віруючі вшановують Лаврентія Римського. Святий був архідияконом християнської громади.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.Традиції цього дняСвятий Лаврентій був самітником Печерським, а потім став єпископом Туровським. Він вів подвижницький спосіб життя в монастирі, побудованому князем Ізяславом, а потім вступив до самої Печерської обителі. Прославився святий завдяки своїм працям, а також дару зцілення. До святого Лаврентія зверталися з молитвами, щоб він зцілив людину від захворювань очей, а також сліпоти.Цього дня господині мають готувати пиріжки з капустою – це має принести щастя.Якщо до людини прийшли гості, то вона має запросити їх до себе додому та пригостити смачними стравами.Головні прикмети цього дня низька температура повітря говорить про спекотну погоду у серпні якщо на небі молодик, то така сама погода, як 11 лютого, буде і в березні; а якщо місяць повний, то із середини березня до його кінця; 11 лютого шумить ліс до потепління.Що не можна робити у цей день Сьогодні забороняється багато працювати. Не сваріться з близькими і не лайтеся. Не слід 11 лютого зловживати алкоголем чи переїдати. Увечері забороняється ходити у гості.Хто святкує сьогодні імениниДень ангела святкують Герасим, Ігнатій, Роман, Дмитро, Костянтин та Іван. Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним та католицьким календарем.Крім того, читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.