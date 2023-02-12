Президент РФ Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербовку шпигунів у Великій Британії, щоб «посіяти хаос» у країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.Журналісти стверджують, що в їхньому розпорядженні є електронні листи від джерел, близьких до Кремля. В них йдеться про по вербування людей, які будуть здатні до диверсій за великі суми грошей.»Мета активізувати агентурну роботу з таємними джерелами у всіх сферах суспільства Британії, здебільшого серед державних службовців та політиків усіх рангів, зокрема тих, що засідають у парламенті», — йдеться у листі.За словами джерела, потенційних агентів можна виявити, посиливши спостереження за дипломатичним персоналом посольства РФ.Екс-глава Мі-6 сер РІчард Дірлав заявив, що ціллю шпигунів може бути і тема підтримки України.»Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії… щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші стосунки з українцями», — вважає ексглава МІ-6 сер Річард Дірлав.Нагадаємо, що поплічник російського шпигуна в Німеччині передавав дані про втрати в Україні.Крім цього, Російська Федерація планувала влаштувати стажером власного шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Однак, його спіймали.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.