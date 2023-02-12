Сьогодні, 12 лютого, східні та південні області України накриє мокрий сніг. При цьому по всій країні очікуються сильні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні вдень на сході та півдні України, а також у Карпатах мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, а місцями по всій країні можливі пориви до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть від -2 до +3 градусів, на півдні та Закарпатті до +6 градусів. Вночі температура опуститься до -1 -6 градусів, а в Карпатах до -9 градусів. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вдень можливі пориви вітру до 20 м/с.У столиці вдень температура повітря очікується від 0 до +2 градусів, а вночі від -2 до -4.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.