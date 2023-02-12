У Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.»Ворожі дрони, які летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області», — зазначив посадовець.Лукашук висловив вдячність українським захисникам і захисницям «за кожну хвилину миру та спокою».»За повідомленням компанії ДТЕК, світло сьогодні в області не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією», — додав глава ДОР.Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.