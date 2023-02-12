У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення.Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Зокрема солдати армії РФ активно ходять по будинках і перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності.»Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної «місцевої адміністрації», — вказали у Генштабі.Нагадаємо, окупанти пропонують гроші за отримання паспорта Росії в одному з сіл Херсонської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.