В ніч на 12 лютого в Курській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.Так, після опівночі в Новооскольському районі Бєлгородської області пролунав вибух. Судячи по відео, від нього навіть спрацювали сигналізації на автомобілях.Менш ніж через годину «бавовна» сталася і в російському Курську. В місцевому пабліку пишуть, що «можливо над містом щось збили». Втім, офіційної інформації немає ні про перший, ні про другий випадок.Нагадаємо, що у Брянській області РФ пролунали чергові вибухи. Через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.Також 31 січня у Бєлгородській області були зафіксовані потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.