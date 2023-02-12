Українські військові збили п’ять російських безпілотних літальних апаратів у Запорізькій та Донецькій областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування «Схід».Зазначається, що ворог знову атакував критичну інфраструктуру.»За результатами роботи ППО, у Запорізькій області знищено 4 Shahed, ще один БПЛА «Орлан-10″ ліквідований на території Донецької», — вказали у ПК «Схід».Нагадаємо, 10 лютого окупанти атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів Shahed-136/131.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.