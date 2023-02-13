Ізраїльські військові у ніч на 13 лютого атакували один із об’єктів, що пов’язаний з виробництвом зброї та належить терористичній організації ХАМАС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.»Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виготовлення ракет», — зазначили службовці.Водночас військові пояснили, що обстріл — це відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю.Нагадаємо,у грудні винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по об’єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.