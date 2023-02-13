Ізраїльський кабінет по питанням безпеки вирішив легалізувати дев’ять несанкціонованих поселень на західному березі річки Йордан.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.Таке рішення було прийняте 12 лютого у зв’язку з нещодавніми нападами палестинців в Єрусалимі. Місцева преса називає це «виключно рідкісним кроком». Також зазначається, що це рішення було прийняте всупереч позиції США.Видання зазначає, що все це — наслідки останніх виборів, в результаті яких до парламенту потрапили найбільш праві політики.»Новий уряд оголосив про намір проводити політику розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан», — пише видання.В найближчі дні профільний комітет має провести засідання з питання забудови поселень додатковими одиницями житла.Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі вирішили посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї.Нагадаємо, поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.