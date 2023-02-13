Росіяни завели на тимчасово окуповані території Херсонської області близько 200 військовослужбовців «Росгвардії».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Зазначається, що це було зроблено для посилення контрдиверсійних заходів. «Росгвардійців» розселили на території бази відпочинку «Чайка» в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.Нагадаємо, що росіяни занають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.