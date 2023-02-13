У російській армії забезпечення солдатів зимовим спорядженням перебуває на вкрай низькому рівні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Зазначається, що з січня 2023 року значно зросла кількість військовослужбовців РФ із ознаками обмороження кінцівок.»У медичних закладах Горлівки Донецької області кількість росіян з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених», — вказали у Генштабі ЗСУ.Нагадаємо, українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.