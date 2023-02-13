Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-ї бригада морської піхоти з Владивостока.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Як пише американське видання, вона була розбита вщент включно з командним складом.»155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз — після Ірпеня та Бучі, другий раз — після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром», — розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.До слова, 155-та бригада вже зазнавала нищівної поразки на сході України ще у листопаді 2022 року під Павлівкою.Нагадаємо, в ISW вказують, що провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.