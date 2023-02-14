Російська армія не зуміла протягом року подолати проблеми, з якими зіткнулася на початку повномасштабного вторгнення в Україну.Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг. Кірбі пояснив, що має на увазі проблеми росіян з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів.»Росіяни продовжують страждати від тих самих проблем, що й рік тому… Російська армія і надалі стикається зі значними труднощами. Вони не подолали цих проблем», — сказав він.Він додав, що Володимир Путін продовжує «міняти генералів як шкарпетки», але це не допомагає розв’язувати проблеми російської армії.Нагадаємо, що російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області. Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні.Мобілізований росіянин втік із військової частини, прихопивши автомат. Подія сталася на окупованій території Луганської області.Російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України успішно оборонятися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.