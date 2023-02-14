Сьогодні, 14 лютого, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому варто очікувати сніг з дощем. Опади найбільше накриють декілька регіонів України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Більше опадів, до сильних, припаде сьогодні на схід, південний схід України, Полтавську область та частину Дніпропетровської області», — розповіла вона.На решті території, за словами синоптика, невеликий мокрий сніг чи дощ.»У західних областях ймовірність опадів буде найменша, бо антициклон Feuka не пускатиме надмір вологи від фронту», — додала Діденко.Крім того, як розповіла вона, при проходженні атмосферного фронту посилюватиметься північний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.Температура повітря очікується порівняно високою: впродовж дня +2…+7 градусів, у східній частині, в Полтавській та Дніпропетровській областях буде свіжіше, 0….+4 градуси.У Києві будуть невеликі опади, рвучкий вітер та денна температура повітря в межах +1…+3 градусів.Як повідомлялось, жителів Чернігівської та Київської областей попередили про можливе підтоплення у доріг та сіл у період з 13 по 16 лютого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.