НАТО створює координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури після передбачуваних актів саботажу на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2».Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.Мета координаційного бюро — скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості, наголосив Столтенберг.Це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури — наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.Останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об’єктів та обмін розвідувальною інформацією.Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік газу на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2».Німецькі слідчі впевнені, що «Північний потік» у вересні 2022 року підірвали росіяни.НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи «Північний потік» та мілітаризацію Росією енергетики.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.