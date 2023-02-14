Українські військові знищили два військові літаки російських військ – бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Українська авіація минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожі літаки — Су-24М і Су-25″, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських військ.Раніше ми писали, що ППО України підбила Су-24, на якому засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут 6 лютого.Також повідомлялося, що українські військові знищили російський ударний вертоліт Мі-24 із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла-1» у Донецькій області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.