14 лютого – це День пам’яті святого мученика Трифона. Він народився в одній із областей Малої Азії — Фрігії, неподалік міста Апамії, у селі Кампсада. Його батьки були прості та благочестиві селяни.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.Святий ТрифонСвятий мученик Трифон народився у бідній християнській родині. З дитинства він відзначився даром чудотворення, міг зцілювати від хвороб і виганяти бісів силою молитви. Існує легенда, що одного разу він навіть урятував своє село від голоду, коли на врожай напали комахи. Під час правління імператора Декія, який переслідував християн, Тріфона заарештували.Він був у в’язниці й мужньо переносив усі знущання. Одного разу під час тортур з’явився йому ангел Божий і поклав на голову Трифону гарну корону. Наступного дня святого побили дуже жорстоко. А наприкінці відрубали голову. Християни думали поховати тіло мученика в Нікеї, але уві сні прийшов сам Трифон і попросив відвезти його на батьківщину.14 лютого моляться святому мученику Трифону, щоб отримати благополучне полювання, захистити врожай від шкідників та комах. Наші пращури вірили, що щира молитва святому Трифону допоможе вилікувати від хропіння та хвороб очей.Головні прикмети на Трифона Погода Трифона вказує погоду протягом місяця. Наші пращури помітили, якщо у цей день тепло — весна буде теплою. Сніг іде – до дощової весни. Морозний день – весна буде пізня та холодна. Побачити падаючу зірку – до теплої весни.Що не можна робити сьогодні Цього дня не можна дарувати гострі предмети, годинники. Не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.14 лютого іменини святкують: Анастасій, Василь, Давид, Каріон, Петро, Семен, Тимофій, Трифон. Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним та католицьким календарем.Крім того, читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.