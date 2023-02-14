Японія стурбована через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії, така загроза абсолютно неприйнятна.Про це заявив заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.»Японія серйозно стурбована загрозою застосування ядерної зброї з боку Росії. Така загроза абсолютно неприйнятна, і Росія за жодних обставин не повинна застосовувати ядерну зброю», — заявив заступник міністра за підсумками тристоронньої зустрічі з першим заступником держсекретаря США Уенді Шерман та заступником міністра закордонних справ Республіки Корея Чо Хен Доном.За словами Морі, сторони за підсумками переговорів домовилися продовжувати підтримувати Україну, а також мають намір запровадити нові санкції проти РФ. Ці питання піднімуть на саміті G7 у Хіросімі.Раніше ми писали, що російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту.Також нагадаємо, що раніше заступник голови української розвідки Вадим Скибіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один із елементів залякування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.