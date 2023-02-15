Сьогодні, 15 лютого, на півдні та сході нашої країни очікується мокрий сніг. При цьому на більшості території можливий шквальний вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСьогодні, за прогнозами синоптиків, у Сумській, південних та східних областях, а також у Криму можливий невеликий мокрий сніг. На решті території нашої країни майже без опадів.На дорогах можлива ожеледиця, крім південної частини України. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Проте вдень, крім заходу, прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -2 до +3 градусів. На заході та півдні вдень до +7 градусів. Погода у КиєвіУ Києві та області хмарно, але з проясненнями, без суттєвих опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю та шквальний вітер.Температура повітря у Києві вдень буде в межах від 0 до +2 градусів, а вночі опуститься до -2.Нагадаємо, раніше киян попереджали про сильні пориви вітру і закликали дотримуватися правил безпеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.