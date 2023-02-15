У другий день дев’ятої зустрічі групи військової підтримки України «Рамштайн» більше уваги буде приділено передачі ЗСУ танків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Олексія Резнікова.»Перший день роботи в Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі «Рамштайн», та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра також насичена програма. Більше часу приділимо танкам», — йдеться у повідомленні міністра оборони України.Раніше Зеленський заявив, що партнери підтвердили, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.