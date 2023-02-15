Російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.За даними Генштабу, біля місцевого крематорію спостерігається стала черга військових автомобілів у кількості до 10 одиниць.У цих вантажівках окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців.Кремація здійснюється цілодобово. При цьому послуги кремації цивільним не надаються, зазначають у Генштабі.Раніше у Старобільську на Луганщині хірургічне відділення місцевої лікарні окупанти облаштували під військовий госпіталь у зв’язку з великою кількістю поранених. Водночас в окремих населених пунктах Луганської області наголошувалося на роботі мобільних крематоріїв противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.