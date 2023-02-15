Протягом двох тижнів програмою уряду України та ЄС щодо обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи скористалося близько 1 млн осіб.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кабміну України.Таким чином, із 30 січня українці обміняли близько 5 млн ламп. У той же час вже 2,2 млн енергозберігаючих лампочок споживачі замовили через програму «Дія».Наголошується, що мета уряду – реалізувати програму заміни 50 млн ламп розжарювання на нові енергозберігаючі лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням.Кампанія передбачає охопити близько 10 млн. українців, кожен з яких може обміняти по п’ять LED-ламп. Наразі Кабмін продовжує пошук донорів, які б забезпечили фінансування закупівлі ще 10 мільйонів ламп.За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електрики у моменти пікового навантаження.Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (56%) планують скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на економічніші LED-лампи. У той же час, 4,5% не замінили б навіть безкоштовно, 7% не визначилися.Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проекту із заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії електроенергії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.