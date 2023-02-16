Країни-члени Північноатлантичного альянсу розглянуть можливість збільшення оборонних витрат. Мінімальним порогом вважатиметься позначка у 2% від ВВП.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, зроблену під час пресконференції у Брюсселі.Політик зазначив, що союзники провели дискусію щодо того, яким має бути новий інвестиційний внесок.»Під час саміту цього літа ми маємо зробити нові зобов’язання. Це є очевидним вже зараз, тому що ми маємо повномасштабну війну в Україні, в Європі», — підкреслив Столтенберг.За його словами, замість того, щоб прагнути досягти відмітки у 2% від ВВП в оборонних витратах, союзники мають погодити цей показник як мінімальний рівень, і рухатися далі.»Існує нагальна потреба в озброєнні, в боєприпасах, в тренуванні — в усьому. У цьому контексті очевидно, що двох відсотків буде недостатньо для (фінансування – ред.) того, що потрібно зараз», — додав генсек НАТО.Нагадаємо, союзники погодилися наростити виробництво боєприпасів. Оскільки допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.