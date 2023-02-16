За даними на ранок четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танку та 10 ББМ і вертоліт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано, танків ‒ 3296 (+6) од, бойових броньованих машин — 6517 (+10) од, артилерійських систем — 2306 (+3) од, РСЗВ — 466 (+0) од, засоби ППО — 239 (+3) од, літаків — 298 (+0) од, гелікоптерів — 287 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2012 (+1), крилаті ракети — 857 (+0), кораблі /катери — 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 5167 (+6) од, спеціальна техніка — 219 (+0).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.