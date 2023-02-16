Російські окупанти у ніч на 16 лютого обстріляли ракетами територію України. Сили проповітряної оборони відбили ворожу атаку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.»Той ракетоносій, який перебував на службі і ми знали, що він оснащений 8 «Калібрами», випустив весь свій заряд. Але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно», — розвповіла речниця.Гуменюк зазначила, що шість ракет збили над Миколаївською областю, а дві — над Херсонською.За словами представниці ОК «Південь», паралельно росіяни під час атаки використали різні засоби ураження. Зокрема «приліт» у Львівській області був іншим озброєнням.Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.