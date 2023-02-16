Росія відчайдушно кидає мобілізованих у безглузді атаки на фронті, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.Про це йдеться в заяві делегації Європейського Союзу на Форумі з безпекового співробітництва у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.У заяві зазначено, що російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою, незважаючи на людські життя. Російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдатів у безглузді атаки.»Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні», — йдеться у заяві.Делегація ЄС також звернула увагу на брехливу заяву голови делегацій РФ в ОБСЄ, який «вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана». Представники ЄС вважають це заяву абсурдною і заявили, що такі заяви були чуті ще рік тому, у лютому 2022 року.Нагадаємо, що Росія несе найбільші втрати з початку вторгнення на територію України, і у президента РФ Володимира Путіна наразі є обмежені можливості для продовження війни.Крім того, Росія втратила близько половини своїх найкращих бойових танків з моменту вторгнення в Україну і щосили намагається їх замінити.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.