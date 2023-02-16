Росія змінила тактику під час масованих ракетних обстрілів. Тепер країна-агрессор використовує фальш-цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Офісу президента Андрія Єрмака.Він зазначив, що росіяни вночі запускали БПЛА та ракети. Внаслідок атаки є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.»Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», — зазначив він.Обстріл ЗапоріжжяСекретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що звуки вибухів, які мешканці міста могли чути вночі — це робота Сил протиповітряної оборони.»На цей час у місті все спокійно, прильотів не зафіксовано», — зазначив він.Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.Під час ракетного обстрілу постраждав об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв серед населення немає.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.