Сьогодні, 16 лютого, в Україні буде без опадів. У Карпатах температура повітря опуститься до 11 морозу, місцями ожеледиця та пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиХмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Ожеледиця та вітерУ Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітряТемпература вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. Нагадаємо, РБК-Україна публікувало прогноз погоди до кінця лютого.До того ж, синоптики розповіли, чи варто очікувати на ранню весну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.