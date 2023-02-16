В тимчасово окупованому Сімферополі «Центр крові» розпочав масовий забір крові у цивільного населення. Аналогічні дії відбуваються також в трьох областях РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що крім цього, в сімферопольський «Центр крові» доставляють матеріали з інших станцій переливання АРК.»Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій», — йдеться в зведенніВідкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях.Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 15 лютого відбили понад 15 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.Нагадаємо, аналітики ISW вказали, що українським захисникам вдалося відкинути ворожі війська під Вугледаром.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.