Українські захисники кожного дня потужно б’ють по російських окупантах, знищуючи особовий склад ворога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Намагаючись поповнити втрати в живій силі, загарбники різними способами заманюють до своїх лав різні категорії суспільства, зокрема так званих «гастарбайтерів».»Нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан», — зазначили у Генштабі ЗСУ. Нагадаємо, до тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних БПЛА.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.