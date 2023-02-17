До тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.»До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів», — йдеться в зведенні Генштабу.Нагадаємо, що держава-агресор Росія отримала від Ірану два нових типи сучасних безпілотників далекого радіусу дії — Shahed 191 і 129. Окупанти будуть використовувати їх для нових атак на територію України.Крім того, неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, призвела до того, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.